Laudisa: “L’arrivo di Bonaventura non blocca Torreira. A quelle cifre Chiesa rimarrà alla Fiorentina”

Carlo Laudisa, esperto di mercato de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Lady Radio: “Bonaventura? Siamo ai dettagli, aspettiamo l’annuncio per quello che è un rinforzo importante per la Fiorentina. Sul campo ha dimostrato di essere un giocatore ancora valido, è un ottimo innesto per Iachini. Il suo arrivo blocca Torreira? A livello tattico assolutamente no perché sono due giocatori completamente diversi. Il tecnico della Fiorentina ha fatto il nome del centrocampista dell’Arsenal, c’è anche il Torino: sarà una partita lunga. Chiesa? L’interesse tecnico del Milan è evidente, ma in questo momento il mercato è paralizzato e le cifre che sento non fanno parte della realtà. Se poi si ridimensiona la richiesta e si accetta l’inserimento di contropartite tecniche, allora può andarsene. Ma se Commisso non cambia idea, Chiesa è destinato a rimanere a Firenze. Piatek? Il suo destino è legato a quello di Cutrone e Vlahovic: il serbo rimane, l’ex Milan probabilmente farà lo stesso, per cui per il momento non c’è spazio per il polacco. Per Milenkovic c’è un braccio di ferro in corso tra la Fiorentina e Ramadani, vedremo quali offerte concrete avrà”.

