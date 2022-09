Laudrup: “Gli Hearts sono un avversario molto pericoloso per la Fiorentina e possono finire davanti ai viola nel girone di Conference League”

Nel corso della propria carriera di calciatore, Brian Laudrup ha vestito la maglia della Fiorentina, ma ha fatto un percorso anche in Scozia, nazione alla quale è rimasto legato e dove spesso interviene per commentare le vicende calcistiche.

Sul Daily Mail, Laudrup ha scritto stamani: “È un momento interessante per Hearts, sono un avversario molto pericoloso e stanno per vivere una grande partita europea in casa contro la Fiorentina. La squadra di Robbie Neilson ha avuto un inizio di stagione da incubo e ha perso 4-0 in casa in Europa contro l’Istanbul Basaksehir. Ma il calcio può essere buffo. Alcuni risultati possono cambiare rapidamente l’umore di un club ed è quello che è successo agli Hearts nelle ultime due partite. Hanno vinto contro l’RFS Riga in Conference League in Lettonia e poi hanno conquistato tre punti contro il Motherwell al Fir Park. Ora è una squadra in piena di fiducia”.

“Prima di ospitare la Fiorentina, Hearts hanno già dimostrato di essere in grado di ottenere risultati in Europa, avendo vinto contro i lettoni che avevano già pareggiato 1-1 contro il mio vecchio club in Italia (la Fiorentina appunto ndr). Possono gli Hearts finire sopra ai viola e passare dalla fase a gironi di Conference League? La partita casalinga del 6 ottobre potrebbe essere davvero una gara importante. Se gli Hearts riuscissero a ottenere un risultato positivo, non necessariamente una vittoria ma anche un pareggio, sarebbero sulla buona strada”.