Lautaro prima inganna Chiffi ma poi il fischietto si corregge al Var: una gestione che piace anche alla Fiorentina

Parlare dell’arbitraggio di Daniele Chiffi è quasi superfluo e questa è un’ottima notizia perché la direzione del fischietto padovano è stata ininfluente ai fini del risultato e precisa nelle due situazioni più calde del match. Al 40′ il gol del momentaneo 1-0 firmato da Lautaro Martinez è stato giustamente annullato per fuorigioco, grazie alla sbandierata in realtà dell’assistente Pagliardini.

Al 64′ invece l’episodio centrale: Lautaro vince un rimpallo in area (forse col braccio), Venuti arriva in anticipo sul pallone e l’argentino di fatto calcia il piede del difensore per poi buttarsi a terra. Chiffi inizialmente assegna il rigore ma poi viene richiamato al Var da Valeri e torna rapidamente sui suoi passi, dando il fallo alla Fiorentina.

Molto regolare anche la direzione dal punto di vista del metro sui falli, con diversi contatti lasciati correre, a Igor da un lato e Skriniar dall’altro. Ammoniti Milenkovic e Saponara tra le fila viola, D’Ambrosio per i nerazzurri: gialli giusti, graziato semmai Calhanoglu per un paio di interventi duri.