L’Avellino vuole la Serie B: pronta l’offerta per tre giovani della Fiorentina

La Fiorentina domani comincerà la nuova stagione con una rosa molto allungata, tant’è che durante il summit di mercato fatto questa settimana da Iachini e la coppia Pradè-Barone l’imperativo è snellire la squadra per poi poter andare sul mercato a cercare i giusti innesti. Uno degli esuberi è senza dubbio Julian Illanes: Il difensore argentino aspetta offerte dalla Serie ma non è detto che possa andare altrove.

Infatti, se non dovessero pervenire offerte dalla cadetteria, il classe ’97 ha fatto sapere che se dovesse tornare a giocare il Serie C lo farà nella squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico dopo l’esperienza con la primavera della Fiorentina. Stiamo parlando dell’Avellino che, secondo quanto riportato da Tutto.Avellino.it, oltre al talento sudamericano starebbe pensando al giovane portiere viola Brancolini(con la trattativa al momento in stand by), Gabriele Gori in forza l’anno scorso in forza all’Arezzo e Mattia Trovato.