Lavoro a parte per Dodo? Macché, il brasiliano corre già insieme ai compagni

La Fiorentina non gira e la colpa è da attribuire sicuramente alle tante assenze. Gli infortuni in questo inizio di stagione non sono stati pochi e nemmeno irrilevanti. Il più grave è stato quello di Dodo, uscito anzitempo contro il Bologna lo scorso 11 settembre a causa di una lesione muscolare.

Il terzino brasiliano, però, scalpita e non vede l’ora di tornare in campo. Intanto, si è rivisto in allenamento col pallone e con i compagni. Un importante aggiornamento sulle sue condizioni fisiche a “solo” tre settimane dal brutto stop. Un segnale incoraggiante che si scontra soltanto con un ricordo dei giorni passati: la rovesciata di Gonzalez in allenamento prima dell’Atalanta…

Ecco la foto pubblicata dalla Fiorentina su Instagram che ritrae Dodo in azione: