L’avventura 2.0 di Piccini in Serie A? Praticamente già finita e l’ex viola è pronto a salutare Gasperini

La crescita di Cristiano Piccini è sempre stata guardata con rammarico da parte dei tifosi viola, dato che il ragazzo è nato e cresciuto nei pressi di Firenze, per poi arrivare anche ad esordire in maglia viola nel 2010. Dopo anni in terra iberica, tra Betis, Sporting Lisbona e Valencia, l’esterno destro era stato preso in prestito dall’Atalanta la scorsa estate, tornando così in Serie A dopo diverse stagioni. Dopo appena quattro mesi però, l’avventura potrebbe già essere chiusa dato che i beragamaschi hanno acquistato Maehle e che l’ex viola è stato spesso afflitto da problemi fisici. Una permanenza dunque molto breve ed un ritorno già pronto a Valencia.

