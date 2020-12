L’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi era subentrato sulla panchina dell’Ascoli in Serie B lo scorso 29 novembre. Da quel giorno solo un punto guadagnato dalla squadra bianconera che è precipitata in fondo alla classifica del campionato cadetto. Da qui la decisione dell’esonero. Al suo posto, il nome più caldo è quello di un altro ex Fiorentina: Andrea Sottil, padre di Riccardo, giocatore viola attualmente in prestito al Cagliari.

