L’avvio stentato di Zurkowski con la Fiorentina ma la Polonia non lo perde di vista. Il presente incerto del centrocampista

Appena 30 minuti. Questo il bottino totale di Szymon Zurkowski con la Fiorentina dall’inizio della stagione. Due presenze da subentrato, in mezzo un acciacco alla caviglia ed un’esclusione col Riga in Conference League. Dopo un’annata decisamente positiva all’Empoli, ora Zurkowski è rimasto a Firenze a conclusione di un’estate in cui è sempre stato con le valigie pronte. Sembrava tutto fatto per il ritorno del centrocampista al club azzurro, ma la trattativa è sfumata ed il calciatore è rimasto in viola. Per liberargli uno spazio, Nastasic ha sposato il progetto del Maiorca, Benassi è invece fuori lista. Zurkowski finora però è tutto tranne che al centro della Fiorentina. Al momento il calciatore non ha mai trovato la migliore condizione fisica e di conseguenza neppure continuità di impiego.

In questo modo diventa impossibile pensare di provare a dimostrare di valere il salto di qualità richiesto alla Fiorentina. La Polonia non perde di vista l’ex Gornik, che è stato convocato per le sfide di Nations League contro Olanda e Galles. ‘Vogliamo vedere Zurkowski, siamo curiosi di vederlo perchè è un calciatore forte che ha tanto mercato. Ce lo hanno chiesto in tanti. Col mister abbiamo deciso di valutarlo, c’è ancora tanto tempo per il mercato“. Così il ds Pradè un paio di mesi fa in conferenza stampa. Da quel momento però Zurkowski lo si è visto molto poco in allenamento e ancor meno in partita. Da capire se appena sarà al meglio il ragazzo possa entrare in pianta stabile nelle rotazioni viola o se nel prossimo mercato di riparazione sarà destinato a lasciare ancora Firenze. Le prossime settimane potranno certamente diradare maggiormente una situazione ad oggi ancora piuttosto nebulosa. Nel frattempo il classe ’97 di Tychy non è partito neppure per la Turchia: di report medici a riguardo però nemmeno l’ombra.