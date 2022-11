Lazaar rivela: “Avevo già un accordo con la Fiorentina, ma me ne sono andato in Premier League”

Ricordate Achraf Lazaar? Oggi è svincolato e fuori dai radar del calcio che conta, ma è stato protagonista in Italia con due ottime stagioni al Palermo, dal 2014 al 2016. Nel calciomercato estivo del 2016, il marocchino sembrava essere molto vicino alla Fiorentina, ma alla fine scelse l’Inghilterra e il Newcastle United.

Lo stesso Lazaar rivela la trattativa in un’intervista a Grandhotelcalciomercato.com: “Quella di andare in Inghilterra fu una decisione presa nelle ultime ore di mercato. Avevo già chiuso un accordo con la Fiorentina, è vero, ma volevo fare un’esperienza in Premier League, che sognavo da quando ero bambino”.