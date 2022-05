“Lazio e Roma deludenti. Conference League una consolazione, Mourinho fenomenale… nel nascondere i problemi”

A TMW Radio l’ex calciatore Alessio Tacchinardi ha parlato di Lazio e Roma, che durante il campionato sono stare concorrenti della Fiorentina per la corsa all’Europa: “Penso che ci si potesse aspettare qualcosa di più. In tutto l’anno non ho mai avuto la sensazione che le romane potessero lottare davvero per il quarto posto. La rosa non era fenomenale, ma Sarri e Mourinho avrebbero potuto dare un apporto maggiore”.

E poi ha aggiunto: “La Roma ha diminuito la delusione vincendo la Conference League, ma se dovessi dare un voto a Mourinho sarebbe un sei e mezzo. Il portoghese è stato fenomenale nel distogliere l’attenzione dai problemi della squadra parlando di altro”.