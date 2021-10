Lazio-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo all’Olimpico contro la Lazio per il turno infrasettimanale di Serie A. La squadra di Italiano vuole dare continuità alla bella vittoria contro il Cagliari, ma dovrà fare a meno di Nico Gonzalez trovato positivo al covid-19. Come sempre Fiorentinanews.com seguirà la partita con la sua consueta diretta testuale. Se non volete perdervi neanche un’emozione del match, aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.