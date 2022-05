Lazio scatenata sul mercato, pronti due acquisti. E per rinforzare il centrocampo Sarri chiede un ex Fiorentina

Il campionato non è ancora finito, eppure c’è già una squadra scatenata sul mercato. Stiamo parlando della Lazio, che certa di giocare in Europa l’anno prossimo può già programmare i primi acquisti. Sembra ormai raggiunto l’accordo per Caputo, che farà da vice-Immobile, ed è nell’aria anche uno scambio con la Juve tra Acerbi e Rugani.

Secondo TMW, inoltre, la Lazio avrebbe messo nel mirino anche un ex giocatore della Fiorentina. Trattasi di Matias Vecino, che si svincolerà dall’Inter e che Maurizio Sarri ha chiesto espressamente come rinforzo per il centrocampo. I due hanno già lavorato insieme a Empoli.