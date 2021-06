Lazzari: “Conosco bene Firenze e so che si merita molto. Con Gattuso i viola possono fare un salto di qualità”

L’ex centrocampista viola Andrea Lazzari, a TMW ha parlato delle prossime future ambizioni del club gigliato: “Spero che il prossimo per la Fiorentina sia l’anno del rilancio perché conosco bene Firenze e so che si merita molto; Commisso ha speso abbastanza, è ambizioso e ha preso un tecnico competente come Gattuso; con lui i viola possono fare un salto di qualità”.