Le 100 presenze in maglia viola di Biraghi: “E’ un orgoglio per me. Firenze mi ha fatto crescere”

Scendendo in campo nella sfida di ieri contro lo Spezia, il terzino sinistro della Fiorentina Cristiano Biraghi ha collezionato la sua 100esima presenza con la maglia viola. Quest’oggi la Fiorentina ha voluto omaggiarlo con una maglia molto particolare. Queste le sue parole ai media ufficiali del club viola: “É un grande traguardo per me. Sono molto contento soprattuto perchè è arrivato assieme ad una vittoria molto importante per la squadra. Il mio obiettivo è quello di farne altrettante con questa maglia, una maglia che mi ha dato veramente tanto. Qui a Firenze sono cresciuto sia come giocatore che come uomo. E’ un bel traguardo per me, far parte di quei giocatori che hanno totalizzato 100 presenze con questa maglia per me è un orgoglio. Voglio dedicarlo alla mia famiglia, che mi è stata sempre vicino, e alla gente di Firenze che soffre e gioisce con noi, oltre che alla società che ha sempre creduto in me”.

