Le ambizioni di Commisso a confronto con le garanzie chieste dagli allenatori: tutte le domande sulla Fiorentina del futuro

Sono giorni importanti per la Fiorentina, impegnata da una parta nella lotta salvezza e dall’altra nella scelta dell’allenatore per la prossima stagione. Le ambizioni di rilancio di Rocco Commisso dovranno confrontarsi con le garanzie richieste dai profili contattata dalla società. Anche perché, come ricorda La Nazione, le ultime due stagioni sono tutt’altro che un ottimo biglietto da visita per la Fiorentina. A maggior ragione nei confronti di allenatori che hanno un mercato di livello medio-alto.

Come si lavora a Firenze? Quali sono le ambizioni della società? Quali sono i giocatori di livello che potrebbero rientrare nei piani? Queste le domande a cui Commisso dovrà presto dare una risposta. La figura dell’allenatore sarà fondamentale per capire tutto il resto, compresa la fiducia dei calciatori che verranno contatti nei prossimi mesi.