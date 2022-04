Le antenne drittissime della Fiorentina su Belotti: prima lo scarico di Piatek e la concorrenza non è neanche folta

C’è ancora mistero intorno al futuro di Andrea Belotti, il cui contratto scadrà il 30 giugno: quasi certo ormai l’addio a parametro zero, uno dei tanti nella Serie A di questi tempi. E ad approfittarne potrebbe essere stavolta proprio la Fiorentina, secondo Tuttosport addirittura una delle principali candidate. Il quotidiano torinese va netto sull’ipotesi, dando quasi per scontato il mancato riscatto di Piatek e sottolineando un Cabral che segna… a singhiozzo.

Aldilà delle valutazioni premature sul brasiliano, la questione è la mancanza di una reale concorrenza su Belotti: alla Fiorentina potrebbe far comodo per arricchire il reparto, con gerarchie ancora da stabilire. In altri contesti, dal Napoli alla Roma, il Gallo sarebbe invece una riserva di partenza. Poca fiducia nell’Atalanta mentre i 7 milioni l’anno offerti da Toronto potrebbero ingolosire ma significherebbero chiudere con il calcio di un certo livello.