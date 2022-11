Le bocche restano cucite per Gonzalez. Sottil per la trasferta di Genova? Si può fare

Italiano e la Fiorentina debbono ancora fare i conti su due assenze importanti: quelle di Gonzalez e Sottil.

Sul conto dell’argentino, scrive il Corriere dello Sport-Stadio, le bocche restano cucite, ma la sensazione è che prima del turno infrasettimanale con la Salernitana non riceverà l’ok dai medici.

Più chiara invece la situazione che riguarda Sottil, il quale a breve riprenderà a lavorare col gruppo dopo essersi messo alle spalle i postumi di una lunga serie di problemi alla schiena. Il classe ’99 potrebbe così rendersi disponibile non per la partita in Lettonia, ma per domenica a Marassi contro la Samp.