Le “bombe mediatiche” e una squadra che deve ritrovare il sorriso: per uscirne serve convincere già da stasera

La Fiorentina non si trova in una situazione di classifica facile. La ripresa non è stata di certo delle migliori e in casa viola si respira un’aria piuttosto pesante. Serve una vittoria, servono punti e la sfida contro il Parma potrebbe essere la giusta occasione per fare una dimostrazione di forza importante. A poche ore da una partita così delicata però, due notizie “bomba” hanno scosso ulteriormente l’ambiente gigliato. Prima la news del New York Times su presunti accordi tra la precedente società e Ramadani, che potrebbero ora coinvolgere anche la nuova proprietà di Commisso. Poi l’indiscrezione lanciata da Sky di De Rossi come prossimo allenatore che ha fatto storcere il naso a molti. Un vero e proprio campo minato che la Fiorentina ha dovuto attraversare in un momento di grande difficoltà anche in campo. La società viola è dovuta intervenire per fare chiarezza, ma un buon risultato stasera servirebbe per scacciare voci e ipotesi che fanno solo del male.

0 0 vote Article Rating