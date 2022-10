Le Chiavi della Città consegnate a Berrettini: “Ed è anche tifoso della Fiorentina”. Premiazione al Franchi prima del match contro la Lazio

Le Chiavi della Città di Firenze saranno consegnate al tennista e tifoso della Fiorentina, Matteo Berrettini.

A svelarlo è stato il sindaco del capoluogo toscano, Dario Nardella, durante la presentazione del Firenze Open, torneo di tennis Atp 250.

Il tennista romano, “Ma tifoso della Fiorentina“, come ha specificato lo stesso Nardella, verrà premiato lunedì sera allo Stadio Artemio Franchi prima della partita tra i viola e la Lazio. “Consegneremo questo riconoscimento in segno di amicizia stima e gratitudine – ha detto ancora il sindaco – Il mio sogno? Poterlo accompagnare in visita a Palazzo Vecchio”.