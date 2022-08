Le cifre dell’affare Barak

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulle cifre dell’affare che potrebbe portare presto Barak a vestire la maglia della Fiorentina.

Per i dettagli del contratto (che verranno messi nero su bianco venerdì, visto che il Verona ancora non ha ricevuto proposte ufficiali dai viola) non ci dovrebbero essere sorprese: Barak si trasferirà a Firenze in prestito oneroso (a 2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12, che può eventualmente tramutarsi in obbligo a seconda del raggiungimento di alcuni target legati a presenze e rendimento, più un ulteriore milione di bonus che sarà specificato al momento della stesura del contratto.