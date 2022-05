Le commissioni richieste dal suo procuratore e la volontà di Torreira: il punto sulla situazione dello stesso Bentancur

A seguito delle allusioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso sulle pretese dell’agente di Lucas Torreira, gianlucadimarzio.com ha contattato lo stesso procuratore Pablo Bentancur. Ecco la sua posizione:

“La frizione tra Bentancur e la Fiorentina non è legata a una sua richiesta esagerata di commissioni. La sua pretesa, infatti, sarà – in caso di riscatto – tra il 5% e il 10% del valore del cartellino del giocatore, che si aggira sui quindici milioni di euro. Il nodo è sullo stipendio: Torreira quest’anno ha guadagnato 1,8 milioni netti, mentre lo stipendio già concordato per le prossime stagioni è di 2,75 netti. Il giocatore non ha intenzione di ridurre un importo già definito dodici mesi fa, che è anche inferiore a quello percepito all’Arsenal, club che tuttora ne detiene il cartellino”

E ancora: “L’agente di Torreira aveva anche concordato che, in caso di superamento di 25 presenze in stagione, la Fiorentina non avrebbe pagato 1,5 milioni per il prestito. Dunque, avendo Torreira giocato 35 partite ufficiali, il suo prestito sarà gratuito. Il riscatto, inoltre, sarebbe di quindici milioni pagabili in sei rate da 2,5 (che avranno scadenza nel 2025) e non in un’unica soluzione, come pretendeva l’Arsenal. L’agente di Torreira, in conclusione, avendo portato questi vantaggi alla Fiorentina, ritiene di avere diritto alla commissione sul passaggio definitivo del giocatore dall’Arsenal al club viola”.

Infine: “Nella giornata di ieri, lunedì 23 maggio, ci sono stati altri contatti tra le parti, per capire il da farsi. La posizione di Torreira e dell’agente, comunque, rimane quella di non voler modificare al ribasso un ingaggio per i prossimi quattro anni: il giocatore vuole percepire lo stipendio già pattuito in precedenza (ripetiamo: 2,75 netti a stagione), mentre l’agente una commissione tra il 5% e il 10% sull’acquisto”.