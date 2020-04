Le due armi in più di Iachini in caso di ripartenza della Serie A

Se il campionato di Serie A dovesse davvero ripartire tra la fine di maggio e l’inizio di giugno – Coronavirus permettendo -, la Fiorentina potrebbe avere a disposizione sia Franck Ribery che Christian Kouame. Il francese è ai box per l’infortunio alla caviglia rimediato nella partita contro il Lecce: ormai il peggio è alle spalle, come hanno dimostrato i video degli allenamenti postati sui social prima dello scoppio della pandemia. Per l’ex Genoa invece saranno fondamentali le prossime settimane e le risposte che darà il ginocchio. Nonostante la quarantena infatti, l’ivoriano sta proseguendo con gli esercizi per fortificare i muscoli. Due assi nella manica di non poco conto per mister Iachini, che in un sol colpo potrebbe recuperare due elementi importanti per il reparto offensivo.