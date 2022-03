Le due “nuove” soluzioni offensive di Italiano

Vincenzo Italiano sta studiando delle alternative in attacco. Come scrive il Corriere Fiorentino, una si è vista molto bene nella sfida contro l’Atalanta (squadra che come il Verona aggredisce uomo su uomo) nella quale, i lanci da dietro, si appoggiavano quasi sempre su Nico Gonzalez.

L’altra si è ammirata nel secondo tempo di domenica quando, pur di trovare respiro vista la pressione dell’Hellas, il tecnico ha spostato Torreira sulla trequarti offensiva. Saranno riproposte dal tecnico viola?