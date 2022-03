Le due piste estere per la difesa della Fiorentina e il fattore in comune

Oltre alle piste italiane (LEGGI QUI), il calciomercato della Fiorentina guarda anche all’estero. Sotto la lente della dirigenza viola, come si legge su La Nazione, sono finiti due difensori: si tratta di Marcos Senesi, difensore centrale del Feyenoord, e Diogo Dalot, terzino di proprietà del Manchester United già visto in Italia con la maglia del Milan.

Entrambi i giocatori sono in scadenza di contratto nel 2023, motivo per cui potrebbero dire addio ai rispettivi club per una cifra inferiore rispetto al loro vero valore di mercato.