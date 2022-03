Calciomercato Fiorentina: C’è una pista tricolore. Due nomi condivisi con Italiano per cambiar volto alla linea mediana. E sul portiere…

C’è una pista straniera per il mercato della Fiorentina, ma c’è anche una pista italiana. Di questa si occupa in particolar modo stamani La Nazione.

Il club viola si è mosso nella direzione del portiere della Cremonese (ma di proprietà dell’Atalanta) Carnesecchi. E sempre parlando con l’Atalanta e di numeri uno, si è ascoltata anche una proposta relativa a Gollini di rientro dal Tottenham.

Per il nuovo volto della mediana ci sono un paio di situazioni condivise con Italiano. Maggiore, tanto per evidenziare il nome del primo candidato, centrocampista centrale dello Spezia, classe 1998, è un giocatore che il tecnico viola conosce molto bene. Ha un contratto in scadenza nel 2023 e un prezzo di 8,5 milioni. Stessa scadenza contrattuale per Aramu, trequartista del Venezia, anche se in questo caso il club veneto potrebbe far scattare l’automatismo dell’opzione per il rinnovo del contratto di una stagione (giugno 2024).