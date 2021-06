Le due problematiche che potrebbero dividere Ribery e la Fiorentina

Sono giorni importanti anche per il rinnovo di Franck Ribery, che ieri ha lasciato la Toscana tra le lacrime per tornare a Monaco dalla famiglia. Un saluto che potrebbe non essere soltanto temporaneo, con i sospetti che crescono ogni giorno sempre di più.

Per il francese la Fiorentina è la priorità, come ampiamente dichiarato negli ultimi giorni: come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, restano due problematiche. La prima è legata all’ingaggio, che dovrà diminuire rispetto ai quattro milioni attuali. La seconda è legata alla centralità di Ribery nella Fiorentina di Gattuso: l’ex Bayern sente di poter essere ancora decisivo e lo ha detto allo stesso tecnico nell’incontro dei giorni scorsi. Da non sottovalutare l’importanza della famiglia, visto che di fatto FR7 ha vissuto a Firenze per un anno da solo. Una decisione definitiva arriverà nei prossimi giorni, al massimo entro la fine della settimana.