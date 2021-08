Le due settimane a disposizione di Pulgar: ma Italiano deve ancora capire se può fidarsi di lui

L’esigenza di valutare tutti a Moena, poi quella ovviamente di attendere i nazionali e ora finalmente il quadro completo che permette a Vincenzo Italiano di farsi un’idea definitiva sulla rosa a sua disposizione. Il tecnico siciliano conosceva già tutti ma solo da avversario ed ha assistito solo da lontano agli ultimi due anni disastrosi in cui è incappata la Fiorentina: un biennio nel quale Erick Pulgar mai, o quasi mai, ha dato la sensazione di poter essere il regista di un centrocampo a tre. Giusto però che il tecnico lo valuti con i propri (più competenti) occhi, in base a ciò che chiede al giocatore che occupa quella posizione. Il cileno ha giocato ieri per la prima volta e in generale ha altre due settimane per arrivare in buone condizioni all’esordio con la Roma: ad oggi il titolare è lui e la gara di Coppa Italia di venerdì servirà da ulteriore carburante per portarlo più o meno in forma. La risposta definitiva comunque si avrà all’Olimpico, dove forse sarebbe il caso di arrivare con qualche certezza in più.