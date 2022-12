Le due strade davanti all’escluso di lusso. E non è esclusa una soluzione a sorpresa

Ci fosse un premio, simbolico ovviamente, di MVP del mese di dicembre per la Fiorentina, il premio andrebbe sicuramente a Marco Benassi. Escluso in tutte le liste redatte dai viola, campionato e coppe europee, il giocatore ha avuto il merito di presentarsi a questo ciclo di partite comunque in condizioni atletiche ottimali, per non dire perfette.

Adesso, secondo quanto riportato da La Nazione, l’escluso di lusso ha due strade davanti a sé. La prima: essersi messo nella condizione di non essere più un esubero e magari aver riconquistato la fiducia di Italiano per (ri)tornare utile alla causa viola. Seconda strada: lasciare Firenze sì, ma non al primo arrivato e magari solo in prestito. Marco ha un contratto fino al 2024 e può essere ceduto, sì. Ma a chi, alla fine, lo deciderà lui.