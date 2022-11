Le due superparate di Terracciano, Saponara e un gol spettacolo che Ikone non sa copiare. Jovic? La partita non è degna della sua eccelsa classe “da squadra top”

Anche il “troppo facile”, nel calcio, non è mai facile. La Fiorentina batte il Riga (come avrebbe dovuto fare anche al Franchi), non raggiunge il primo posto perché anche i turchi vincono la loro gara, però inspira la sempre inebriante aria della vittoria e conferma il ritorno al gol.

Su un campo che sfigura al confronto anche col prato del Quercione alle Cascine (teatro di match infuocati assai più di questo), i viola fanno segnare un possesso palla quasi esclusivo.

Terracciano – 8 – Due super parate per non dover raccattare palloni in fondo alla porta.

Barak – 7 – Colpo di testa un po’ così che sorprende il portiere del Riga. Tacco malandrino che porge a Cabral la palla per il raddoppio.

Saponara – 7 – Gol spettacolo che Ikone non sa copiare.

Jovic – 4 – Lanciato a rete sbaglia il controllo e si fa soffiare la palla dal portiere. Da quel momento, di fatto, smette di giocare. Certo, la partita non è degna della sua eccelsa classe da squadra top…

