Le formazioni di Siviglia Inter: Conte conferma il solito undici, Biraghi partirà dalla panchina

Questa sera alle ore 21, al RheinEnergie Stadion di Colonia, andrà i scena l’ultimo atto dell’Europa League tra Siviglia e Inter: le due squadre si contenderanno il trofeo nell’ultimo atto del torneo. I nerazzurri a dieci anni dal Triplete tornano ad essere protagonisti di in una finale europea. Per la finale Antonio Conte ha scelto di affidarsi alla squadra che ha permesso di mettere all’angolo nell’ordine Getafe, Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk. Restano quindi nuovamente in panchina l’ex viola Borja Valero e il terzino destro di proprietà della Fiorentina Cristiano Biraghi. Dall’altra parte Il suo avversario in panchina, Julen Lopetegui, risponde con il consueto 4-3-3, in cui figurano anche l’ex nerazzurro Banega a centrocampo e l’ex rossonero Suso.

Siviglia (4-3-3): Bono; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilon; Joan Jordan, Fernando, Banega; Suso, De Jong, Ocampos.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.