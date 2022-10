Le formazioni ufficiali di Atalanta-Fiorentina: Kouame ancora centravanti, in attacco c’è anche Saponara. La regia è affidata a Mandragora

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato le sue scelte per la partita contro l’Atalanta. Tre i pali c’è sempre Terracciano, mentre in difesa presente Martinez Quarta con Igor. A centrocampo ci sono Bonaventura, Mandragora e Barak, con Amrabat che parte dalla panchina. In attacco viene schierato Kouame come punta, ai suoi lati nel tridente agiranno Ikone e Saponara. Per i nerazzurri in attacco ci sono invece l’ex viola Muriel e Lookman.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Okoli, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Muriel, Lookman.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Ikoné, Kouamé, Saponara.