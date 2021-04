Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta: tornano dall’inizio Amrabat e Biraghi. Davanti Kouame con Vlahovic

Da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Atalanta, gara con fischio d’inizio alle 20.45 al Franchi.

Beppe Iachini si affida a Dragowski in porta, linea difensiva a tre composta dai soliti Quarta, Milenkovic e Pezzella, sugli esterni Caceres e Biraghi, in mezzo al campo il trio Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, in attacco la coppia Kouame-Vlahovic.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Kouame, Vlahovic

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Romero, Gosens; De Roon, Freuler; Pasalic, Malinovskyi, Muriel; Zapata. All.: Gasperini.