Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Bologna: tornano Odriozola e Bonaventura. In attacco ci sono Gonzalez e Sottil

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato le sue scelte per la squadra che giocherà oggi contro il Bologna. Per la porta c’è la conferma di Terracciano. In difesa sulla destra torna il recuperato Odriozola, al centro c’è ancora Igor. Si rivede Bonaventura dopo la squalifica con Castrovilli e Torreira a centrocampo. In attacco ritornano dal primo minuto Sottil e Gonzalez nel tridente con Piatek.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Sottil, Piatek, Gonzalez.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Hickey, Soriano; Orsolini, Arnautovic.