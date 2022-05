Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Juventus: Odriozola e Torreira non ce la fanno, sorpresa in attacco

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto gli undici che questa sera, con fischio d’inizio alle ore 20.45, scenderanno in campo contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Nessuna novità in porta con Terracciano tra i pali, in difesa il solito reparto delle ultime uscite con Biraghi, Igor, Milenkovic e Venuti. A centrocampo non parte dal primo minuto Torreira con Amrabat al suo posto in regia e Bonaventura e Duncan ai suoi lati.

Davanti le maggiori novità: Nico Gonzalez e Saponara saranno d’appoggio a Piatek. Panchina per Cabral e Odriozola.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Biraghi, Igor, Milenkovic, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Piatek, Saponara. All.: Vincenzo Italiano

Juventus (3-5-2):Perin, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Bernardeschi, Locatelli, Miretti, Rabiot, Alex Sandro, Dybala, Kean. All.: Allegri.