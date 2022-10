Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Hearts: Terzic di nuovo sulla destra, a centrocampo torna Barak. Un grande rientro dall’inizio in attacco

E’ tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per il calcio d’inizio di Fiorentina-Heart of Midlothian. Vincenzo Italiano, dopo la batosta della Lazio, prova a ripetere il successo contro gli scozzesi affidandosi alla seguente formazione. Gollini viene confermato come portiere di Coppa, dietro ad un quartetto in cui viene riproposto Terzic come terzino destro e Milenkovic dal primo minuto. A chiudere la difesa, capitan Biraghi e Igor. In cabina di regia c’è Amrabat, che tanto sarà assente a Lecce per squalifica, mentre ai suoi lati agiranno Mandragora e Barak, che ha già segnato in Conference. In attacco, non si vede ancora Cabral: Jovic ci riprova, insieme a Gonzalez e Kouamè.

Fiorentina (4-3-3): Gollini; Terzic, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Jovic, Kouame. All. Italiano

Hearts (4-3-3): Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Devlin, Haring, Grant; Forrest, Humphrys, McKay. All. Neilson