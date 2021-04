Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Juventus: Igor titolare, va in panchina Biraghi. Castrovilli c’è

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha scelto l’undici da mandare in campo contro la Juventus. La novità è Igor al posto di Biraghi sulla fascia sinistra. In difesa con Pezzella ci sono Milenkovic e Caceres, a centrocampo torna Castrovilli con Amrabat e Pulgar. Venuti titolare a destra, in attacco confermato il duo Ribery-Vlahovic.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Igor, Ribery, Vlahovic.

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Ronaldo.