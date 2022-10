Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Lazio: rientra Dodô a destra, mentre Milenkovic parte in panchina. Barak e Nico Gonzalez…

Da poco ufficializzate le formazioni dell’incontro tra Fiorentina e Lazio al Franchi. Italiano si affida al 4-3-3 con Terracciano in porta, Dodo, Igor, Quarta e Biraghi in difesa. In regia c’è Amrabat, supportato dalle mezzali Mandragora e Bonaventura. Davanti il solito Kouamé con Ikoné a supporto dell’unica punta Jovic.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodo, Igor, Quarta, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Kouamé, Ikoné, Jovic.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, M.Antonio, Vecino; F.Anderson, Immobile, Zaccagni.