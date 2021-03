Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma: Eysseric ad affiancare Vlahovic. Novità Malcuit e Borja Valero

Tra poco, alle 15, la Fiorentina scenderà in campo contro il Parma. per la 26esima giornata di Serie A. Prandelli si affida a Dragowski in porta, con la linea formata da Milenkovic, Pezzella e Quarta confermata davanti a lui.

Sulla destra torna Malcuit dopo la parentesi Venuti, mentre sul versante opposto agirà Biraghi. Centrocampo a tre composto da Amrabat, Borja Valero e Pulgar, mentre in attacco il tandem è quello formato da Eysseric e Vlahovic.

Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina-Parma:

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Valero, Biraghi; Eysseric, Vlahovic. A disposizione: Terracciano, Rosati, Bonaventura, Bianco, Maxi Oliveira, Caceres, Venuti, Barreca, Montiel, Munteanu, Callejon. All. Prandelli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Pezzella, Iacoponi, Bani, Laurini; Kurtic, Brugman, Hernani; Kucka, Gervinho, Karamoh. A disposizione: Colombi, Gagliolo, Grassi, Pellè, Cyprien, Bruno Alves, Osorio, Mihaila, Brunetta, Busi, Inglese, Man. All. D’Aversa.