Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Sassuolo: tandem d’attacco Chiesa-Ribery, torna Pulgar dal primo minuto

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha fatto le sue scelte per la gara di stasera contro il Sassuolo. Viene schierato un duo d’attacco composto da Chiesa e Ribery, mentre Cutrone finisce così in panchina almeno inizialmente. Confermato Ghezzal come esterno. Al centrocampo c’è Pulgar e non Badelj che aveva giocato dal 1′ contro la Lazio. Sassuolo in campo invece con il portiere di riserva: c’è Pegolo al posto di Consigli.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Ghezzal, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Traore, Djuricic, Boga; Defrel.