Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Trento: novità Favasuli, Zurkowski titolare, solo panchina per González

MOENA – Da poco diramate le formazioni ufficiali per l’amichevole di questo pomeriggio tra Fiorentina e Trento. Mister Vincenzo Italiano si affida al suo consueto 4-3-3, con Terracciano tra i pali, l’esordiente Favasuli sulla destra e Milenkovic, Rasmussen e Nastasic a completare il pacchetto difensivo. Linea a tre a centrocampo con Mandragora, Zurkowski e Duncan. Davanti non ce la fa Nico González, che si accomoda in panchina: ci sono Ikoné, Cabral e Sottil.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Favasuli, Rasmussen, Milenkovic, Nastasic; Mandragora, Zurkowski, Duncan; Ikoné, Cabral, Sottil

Trento: Marchegiani, Galazzini, Simonti, Ferri, Cittadino, Carini, Saporetti, Ballarini, Barbuti, Belcastro, Pasquato