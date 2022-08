Le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina-Twente: Venuti e Nastasic titolari, out Bonaventura. Torna Nico Gonzalez con Sottil e Cabral

Alle 21 la Fiorentina scenderà in campo contro il Twente per l’andata dei preliminari di Conference League. Per questo match importantissimo Italiano si affida a Terracciano in porta, davanti a lui una difesa a quattro composta da Venuti, Milenkovic, Nastasic e Biraghi.

A centrocampo ci sarà Amrabat in cabina di regia, insieme a Maleh e Duncan. In attacco torna Nico Gonzalez e viene confermato Sottil, mentre come punta centrale giocherà Cabral e non Jovic.

FORMAZIONI UFFICIALI:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Amrabat, Maleh, Duncan; Nico Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezelo, Smal; Zerrouki, Vlap; Sadilek, Rots, Misidjan; Van Wolfswinkel. All. Jans