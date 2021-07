Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Virtus Verona: La prima di Dragowski, conferma per Bianco. La fascia a Biraghi

MOENA – Alle 17 la Fiorentina scenderà in campo per la quarta ed ultima amichevole del ritiro in Val di Fassa. L’avversario sarà la Virtus Verona, club che milita in Serie C. Prima presenza stagionale per Dragowski, mentre rispetto alla formazione di ieri l’unico confermato è Bianco davanti alla difesa. In attacco spazio al tridente Munteanu, Vlahovic e Saponara. La fascia da capitano è stata assegnata a Biraghi.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita:

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi (C); Bonaventura, Bianco, Maleh; Munteanu, Vlahovic, Saponara. All: Italiano.

VIRTUS VERONA: Sibi; Daffara, Faedo, Pinto, Zugaro; Metlika, Lonardi, Amadio; De Rigo; Danti, Arma. All.: Fresco.