Le formazioni ufficiali di Hearts-Fiorentina: Gollini ritrova la porta, così come Jovic il centro dell’attacco. Nessuna sorpresa a centrocampo, ma ce n’è una sull’out di destra

E’ tutto pronto per il terzo turno di Conference League della Fiorentina. I Viola di Vincenzo Italiano hanno deciso di affrontare l’Heart of Midlothian con la seguente formazione. Tra i pali torna Gollini, dopo l’ultima partita del disastro di Istanbul. Davanti a lui quartetto inedito composto da Terzic, che gioca sulla destra, Igor e Quarta centrali, ancora non rientra Milenkovic, e Biraghi capitano. In cabina di regia Amrabat, con ai suoi lati Bonaventura e Mandragora. In attacco tridente formato da Saponara e Kouamè alle spalle, o i lati di Jovic unica punta.

Di seguito le formazioni ufficiali:

Hearts (4-3-3): Gordon, Smith, Neilson, Kingsley, Cochrane, Grant, Kiomourtzoglou, Holiday, Ginnelly, Snakland, Mckay. ALL: Neilson

Fiorentina (4-3-3): Gollini, Terzic, Martinez Quarta, Igor, Biraghi, Bonaventura, Amrbrat, Mandragora, Kouame, Jovic, Saponara. ALL: Italiano