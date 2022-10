Le formazioni ufficiali di Lecce-Fiorentina: fuori Milenkovic, gioca Martinez Quarta. Mandragora in regia, confermato Gonzalez dal primo minuto

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha diramato le sue scelte per la formazione che giocherà stasera contro il Lecce. Non c’è Milenkovic in retroguardia dal primo minuto, ma Martinez Quarta che andrà a fare coppia con Igor al centro della difesa. Sulla corsia destra confermato Dodô, a centrocampo gioca Mandragora in regia con Bonaventura e Barak ai suoi lati. In attacco confermato il tridente composto da Gonzalez, Jovic e Kouame.



Lecce (4-3-3): Falcone; Pongracic, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Mandragora, Barak; Gonzalez, Jovic, Kouame.