Le formazioni ufficiali di Salernitana-Fiorentina: Italiano sceglie ancora Venuti e rilancia il super tridente

Poche sorprese nelle scelte di Italiano ma ancora i tempi non sono maturi per rivedere Odriozola dal primo minuto, così come per Bonaventura. Conferma invece del tridente titolare, con Gonzalez e Ikoné alle spalle di Cabral.

SALERNITANA: Sepe, Gyomber, Fazio, Dragusin, Ranieri, Ederson, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi, Verdi, Djuric.

FIORENTINA: Terracciano, Venuti, Igor, Milenkovic Biraghi, Amrabat, Maleh, Duncan, Ikoné, Gonzalez, Cabral.