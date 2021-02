Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: Ribery c’è, esordio per Malcuit. Fuori Amrabat, al suo posto gioca Eysseric

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha scelto quale undici schierare contro l’Udinese. Conferma per la difesa composta da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta, ma la novità è l’esordio di Malcuit sulla destra al posto di Venuti. Cambio anche a centrocampo: non c’è Amrabat, al suo posto gioca Eysseric. In attacco torna il duo formato da Ribery e Vlahovic. Per l’Udinese di Gotti le scelte in fase offensiva sono rappresentate da Llorente e Nestorovski.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Llorente, Nestorovski.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Malcuit, Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic.