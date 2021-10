Le formazioni ufficiali Milan-Fiorentina Primavera: in porta c’è Andonov, davanti Capasso e Distefano a supporto di Toci

Tra poco meno di un’ora le squadre primavera di Milan e Fiorentina scenderanno in campo per la settima giornata del campionato Primavera 1. Fischio d’inizio alle ore 10.45. Da poco diramate le formazioni ufficiali del match, con mister Alberto Aquilani che si affida a Andonov in porta, in difesa linea a quattro composta da Gentile, Kayode, Lucchesi e Frison. A centrocampo il solito terzetto composto da Agostinelli, Bianco e Corradini. In attacco invece Capasso e Distefano a supporto di Toci.