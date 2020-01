Le maglie più particolari della Fiorentina protagoniste di una grande mostra davanti allo stadio. FOTO: Alcuni pezzi da collezione

Una mostra in cui c’è una sola, grande, protagonista: la maglia della Fiorentina. E’ quella che viene celebrata nelle sue forme più rare ed insolite all’interno del Fiorentina Store, situato in Viale Manfredo Fanti, davanti allo stadio, in particolar modo nel giorno della partita di campionato contro la Spal, ma che continuerà anche nelle giornate di domani, martedì e mercoledì. Diversi i pezzi da collezione come una maglia verde, numero dieci, indossata e autografata da Giancarlo Antognoni. Ma anche altre maglie molto particolari e di colore diverso dal viola che sono state usata dalla compagine gigliata negli anni passati.

Ecco alcuni esempi di quello che potrete ammirare dal vivo…