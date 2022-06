Le mani su Grillitsch

La Fiorentina è in procinto di piazzare il primo colpo estivo.

Da un po’ di tempo a questa parte è stato bloccato il centrocampista dell’Hoffenheim, Florian Grillitsch. opportunità che è stata presa in considerazione viste le difficoltà riscontrate con l’Arsenal per Torreira.

Grillitsch, come avete già potuto leggere, sta per svincolarsi dal club tedesco a parametro zero. Contratto offerto fino al 2026 da parte della società viola e ingaggio che dovrebbe aggirarsi intorno ai due milioni di euro.