Le manovre in difesa della Fiorentina non finiscono con Lucas Martinez Quarta. A sinistra infatti arriverà Antonio Barreca, classe ’95, via Monaco. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Sarà l’alternativa a Biraghi su quella fascia.

Potrebbe lasciare Firenze invece Ceccherini qualora arrivasse un’offerta vantaggiosa per il club viola.